Бдительная минчанка вызвала милицию из-за вышедшей на балкон бабушки

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Сотрудники минской милиции прибыли на вызов местной жительницы, которая решила, что ее престарелая соседка собирается спрыгнуть с балкона, сообщил Sputnik в среду пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.



© Фото: из личного архива Натальи Ганусевич В РУВД рассказали о том, как участковый предотвратил суицид в Минске

Инцидент произошел днем в среду в одном из районов белорусской столицы.

"Женщина увидела бабушку, вышедшую на балкон, и подумала, что та хочет спрыгнуть, в панике вызвала милицию", – сказал Ластовский.

По его словам, прибывшие на место правоохранители разобрались в ситуации – пожилая минчанка просто решила подышать свежим воздухом.

Милиционеры были вынуждены вызвать для оказания помощи всполошенной соседке бригаду скорой. Взволнованной женщине медики сделали успокоительный укол.