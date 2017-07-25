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Бдительная минчанка вызвала милицию из-за вышедшей на балкон бабушки
26.07.2017 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл – Sputnik. Сотрудники минской милиции прибыли на вызов местной жительницы, которая решила, что ее престарелая соседка собирается спрыгнуть с балкона, сообщил Sputnik в среду пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
© Фото: из личного архива Натальи Ганусевич
Инцидент произошел днем в среду в одном из районов белорусской столицы.
"Женщина увидела бабушку, вышедшую на балкон, и подумала, что та хочет спрыгнуть, в панике вызвала милицию", – сказал Ластовский.
По его словам, прибывшие на место правоохранители разобрались в ситуации – пожилая минчанка просто решила подышать свежим воздухом.
Милиционеры были вынуждены вызвать для оказания помощи всполошенной соседке бригаду скорой. Взволнованной женщине медики сделали успокоительный укол.
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Прибывшие на место правоохранители разобрались в ситуации – пожилая минчанка просто решила подышать свежим воздухом.
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Архив (ЧП)
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