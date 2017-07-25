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Ford c арбузами врезался в МТЗ под Житковичами – пострадали 3 человека

26.07.2017 13:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с трактором в Житковичском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ford c арбузами врезался в МТЗ под Житковичами – пострадали 3 человека
© Фото: Ранак
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Авария произошла накануне около 14:05 на автодороге, соединяющей Житковичи и деревню Городок.

"Девушка, управляя автомобилем Ford Transit, совершила столкновение с трактором МТЗ, который осуществлял поворот налево с главной дороги", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии пострадали пассажиры Ford – молодые люди 17 и 20 лет, а также 48-летний водитель трактора.

Все трое с различными травмами были госпитализированы в Житковичскую центральную районную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Все трое с различными травмами были госпитализированы в Житковичскую центральную районную больницу.

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