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Во Франции бушуют лесные пожары: эвакуированы 10 тысяч человек

26.07.2017 14:05 — ЧП | Tut.by  
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На юге Франции в ночь на среду из-за лесных пожаров эвакуированы 10 тысяч человек.


Фото: Reuters

Сотни пожарных привлечены к тушению пожаров в районе коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Площадь возгорания достигла 4 тысяч гектаров (40 квадратных километров).

Франция обратилась за помощью к Евросоюзу. Власти Корсики сообщили, что один из двух запрошенных самолетов уже прилетел из Италии.

Огонь особенно разбушевался в районе средиземноморского побережья, в гористой местности, а также на Корсике.

«Как минимум 10 тысяч человек пришлось эвакуировать из-за распространения огня», — сообщили представители пожарных агентству Франс пресс.

«Летом здесь обычно вдвое-втрое больше людей», — добавил источник.

Сильнейший пожар бушует возле популярного курорта Сен-Тропе.

На Корсике эвакуированы жители сотен домов.

Более 4 тысяч пожарных с помощью пожарных самолетов с понедельника пытаются потушить огонь. Не менее 12 пожарных пострадали при тушении. 15 полицейских обратились за медицинской помощью из-за последствий вдыхания дыма.


Фото: Reuters

Засуха в Европе

Не только Франция переживает сухое лето. Накануне в Италии из-за засухи выключили фонтаны. В частности, это сделали в Ватикане, где насчитывается около 100 фонтанов.

Об этом распорядился папа римский Франциск, обеспокоенный бесполезной тратой воды, а также тем, что из-за засухи итальянское сельское хозяйство потеряет в этом году € 2 млрд ($ 2,3 млрд).

Жаркому и сухому лету в Италии предшествовала весна, которая стала одной из самых засушливых за 60 лет. В Риме за последние два года осадки выпадают ниже нормы.

В июле и августе во Французскую Ривьеру устремляются туристы со всего мира. В этом году в райне исключительно жаркое и сухое лето, что особенно способствует природным пожарам.

 
 
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Площадь возгорания достигла 4 тысяч гектаров (40 квадратных километров).

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