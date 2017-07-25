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В Гомеле стропальщика автокрана ударило током во время работы - мужчина погиб
Происшествие случилось 25 июля около 18.00 в областном центре. Во время строительных работ стропальщика автомобильного крана ударило током — от полученных травм 65-летний мужчина погиб на месте, сообщили TUT.BY в пресс-службе «Гомельэнерго».
Автокран не имел разрешения на производство работ в охранной зоне и приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач для подъема бетонного кольца из колодца.
— Работник выполнял строповку бетонного кольца в тот момент, когда машинист подвел стрелу или тросы крана на недопустимое расстояние к высоковольтной линии. В результате пробоя воздушного промежутка между линией и механизмом крана стропальщика ударило током, — рассказала пресс-секретарь предприятия электроэнергетики Ксения Жандарова.
По факту гибели мужчины проводится проверка.
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Автокран не имел разрешения на производство работ в охранной зоне и приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач для подъема бетонного кольца из...
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