В Гомеле стропальщика автокрана ударило током во время работы - мужчина погиб

Происшествие случилось 25 июля около 18.00 в областном центре. Во время строительных работ стропальщика автомобильного крана ударило током — от полученных травм 65-летний мужчина погиб на месте, сообщили TUT.BY в пресс-службе «Гомельэнерго».

Автокран не имел разрешения на производство работ в охранной зоне и приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач для подъема бетонного кольца из колодца.





— Работник выполнял строповку бетонного кольца в тот момент, когда машинист подвел стрелу или тросы крана на недопустимое расстояние к высоковольтной линии. В результате пробоя воздушного промежутка между линией и механизмом крана стропальщика ударило током, — рассказала пресс-секретарь предприятия электроэнергетики Ксения Жандарова.





По факту гибели мужчины проводится проверка.