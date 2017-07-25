ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле стропальщика автокрана ударило током во время работы - мужчина погиб

26.07.2017 14:25 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Происшествие случилось 25 июля около 18.00 в областном центре. Во время строительных работ стропальщика автомобильного крана ударило током — от полученных травм 65-летний мужчина погиб на месте, сообщили TUT.BY в пресс-службе «Гомельэнерго».

Автокран не имел разрешения на производство работ в охранной зоне и приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач для подъема бетонного кольца из колодца.


— Работник выполнял строповку бетонного кольца в тот момент, когда машинист подвел стрелу или тросы крана на недопустимое расстояние к высоковольтной линии. В результате пробоя воздушного промежутка между линией и механизмом крана стропальщика ударило током, — рассказала пресс-секретарь предприятия электроэнергетики Ксения Жандарова.


По факту гибели мужчины проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автокран не имел разрешения на производство работ в охранной зоне и приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач для подъема бетонного кольца из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Во Франции бушуют лесные пожары: эвакуированы 10 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика