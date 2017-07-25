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Лесные пожары бушуют во Франции

26.07.2017 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Лесные пожары охватили Францию, тысячи людей эвакуированы на юге страны, Sputnik Франция.

Лесные пожары бушуют во Франции
© REUTERS CHINA STRINGER NETWORK
Тысячи китайцев эвакуированы из-за сильного наводнения

Природные пожары охватили юго-восток Франции несколько дней назад. По данным местных СМИ, их площадь достигает трех тысяч гектаров. В ночь на среду спасатели сообщили о новом пожаре, площадь которого достигла 400 гектаров: огонь начал распространяться рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

"Из-за распространения огня была проведена эвакуация по меньшей мере десять тысяч человек. Эта жилая зона, население которой летом увеличивается в два или три раза", — говорится в заявлении пожарных.

Согласно последним данным, наибольший урон природные пожары нанесли департаменту Верхняя Корсика — здесь за последние несколько дней выгорело 1,8 тыс. гектаров лесных массивов. 

В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. 

Природные пожары вызваны засухой, которая установилась на юге страны с наступлением лета. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, провоцирующими распространение огня. Вместе с тем, французские СМИ отмечают, что причиной пожаров мог стать поджог. Жандармы обнаружили следы деятельности человека в местах возгорания.

 
Теги: Минск
 
 
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В борьбе с распространением огня задействовано 19 самолетов и несколько тысяч сотрудников пожарных служб.

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