Chevrolet в Гомеле сбил на переходе женщину с ребенком в коляске

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet Niva сбил на пешеходном переходе в Гомеле женщину с грудным ребенком, сообщили Sputnik в Департаменте охраны МВД Беларуси.



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ford c арбузами врезался в МТЗ под Житковичами – пострадали 3 человека

Инцидент в областном центре произошел на улице Богдана Хмельницкого. По информации милиции, машина, не снижая скорости, въехала на переход, где совершила наезд на людей. Очевидцем аварии случайно стал милиционер-водитель группы задержания Советского отдела Департамента охраны – он на своей машине нагнал водителя Chevrolet и заставил его остановиться.

"Старший сержант позвонил в отдел и вызвал экипаж охраны, чтобы доставить его в местный райотдел для разбирательства", – сказали в департаменте.

По информации милиции, задержанный водитель до прибытия наряда не единожды пытался сбежать с места ЧП. Впоследствии было установлено, что в крови у мужчины, который управлял служебной машиной, было 3 промилле алкоголя.

Женщину с 10-месячным ребенком скорая доставила в больницу: они получили легкие травмы и были отпущены домой в тот же день.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.