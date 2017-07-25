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Chevrolet в Гомеле сбил на переходе женщину с ребенком в коляске

26.07.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet Niva сбил на пешеходном переходе в Гомеле женщину с грудным ребенком, сообщили Sputnik в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Chevrolet в Гомеле сбил на переходе женщину с ребенком в коляске
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Инцидент в областном центре произошел на улице Богдана Хмельницкого. По информации милиции, машина, не снижая скорости, въехала на переход, где совершила наезд на людей. Очевидцем аварии случайно стал милиционер-водитель группы задержания Советского отдела Департамента охраны – он на своей машине нагнал водителя Chevrolet  и заставил его остановиться.

"Старший сержант позвонил в отдел и вызвал экипаж охраны, чтобы доставить его в местный райотдел для разбирательства", – сказали в департаменте.

По информации милиции, задержанный водитель до прибытия наряда не единожды пытался сбежать с места ЧП. Впоследствии было установлено, что в крови у мужчины, который управлял служебной машиной, было 3 промилле алкоголя.

Женщину с 10-месячным ребенком скорая доставила в больницу: они получили легкие травмы и были отпущены домой в тот же день.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В крови у водителя, который управлял служебной машиной, было 3 промилле алкоголя.

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