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Количество коррупционных преступлений в Беларуси увеличилось на треть

26.07.2017 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сотрудники прокуратуры стали активнее выявлять коррупционные преступления, их количество в первом полугодии 2017 года возросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в генеральной прокуратуре.

В Минске прошло заседание коллегии Генпрокуратуры, на котором подведены итоги работы за шесть месяцев 2017 года и результаты проверки исполнения законодательства о розыске обвиняемых.

"В Беларуси в январе-июне 2017 года на 7,5% сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе уменьшилось количество особо тяжких преступлений, убийств", — сообщили Sputnik в среду в Генпрокуратуре.

Вместе с тем там отметили, что прокуроры активизировали работу по выявлению коррупционных преступлений, в первом полугодии 2017 их учтено на 29% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На заседании коллегии также было отмечено, что по-прежнему остается актуальным вопрос возврата просроченной внешней дебиторской задолженности.

Кроме этого, на заседании ведомства была обсуждены итоги проверки исполнения законодательства о розыске обвиняемых. В частности, было отмечено, что установлены факты необоснованного объявления органами следствия в розыск лиц, которые фактически не скрывались и могли быть доставлены путем проведения процессуальных действий.

Также были выявлены случаи объявления в розыск лиц, которые от суда не скрывались, а находились по месту своего постоянного проживания либо не смогли явиться в судебное заседание по уважительным причинам, отметили в Генпрокуратуре. В заседании коллегии приняли участие генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич.

 
Теги: Минск
 
 
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В Генпрокуратуре отметили, что выявлены факты, когда человека объявляли в розыск, хотя тот не скрывался от суда и следствия.

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