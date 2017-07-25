Женщина на Citroën протаранила трактор в Полоцком районе

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Трактор МТЗ перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем в Полоцком районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



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Авария произошла в среду 26 июля около 11:00 на 83-м километре автодороги Р20 "Витебск – Полоцк – граница Латвии".

"Водитель автомобиля Citroën врезалась в трактор, который, двигаясь в попутном направлении, поворачивал в деревню Липовая", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара МТЗ, за рулем которого находился 49-летний рабочий местного сельхозпредприятия, опрокинулся.

В результате аварии никто из водителей не пострадал. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.