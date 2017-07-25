ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина устроил ножевой бой в центре Минска: ранен один человек

26.07.2017 16:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Один человек пострадал в результате нападения мужчины с ножом в центре Минска, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина устроил ножевой бой в центре Минска: ранен один человек
CC BY-SA 2.0 / Dave Crosby / Knife Blade II
Приехавшая из деревни в столицу женщина пыталась убить минчанина

Инцидент произошел на одной из улиц Центрального района белорусской столицы. По информации милиции, 25-летний минчанин после словесной перепалки с ножом напал на двух прохожих.

"Одному злоумышленник глубоко порезал руку, второго – ударил", – сказали в ГУВД.

В пресс-службе также отметили, что один из оппонентов агрессивного минчанина сумел оказать ему активное сопротивление до прибытия на место происшествия бойцов ОМОНа. Сотрудники милиции задержали нападавшего, пострадавшим медики скорой оказали необходимую помощь.

Центрального РУВД Минска в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), за ножевой бой ему в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агрессивному минчанину в качестве максимального наказание грозит до десяти лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женщина на Citroën протаранила трактор в Полоцком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика