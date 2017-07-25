Пенсионерка погибла в Витебске, выпав из окна 3-го этажа

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Пожилая женщина погибла в Витебске, выпав из окна третьего этажа, по факту проводится проверка, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел утром в среду в одном из домов, расположенных на улице Смоленской областного центра.

"Женщина 1932 года рождения выпала из окна квартиры на третьем этаже", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что пенсионерка от полученных при падении травм скончалась на месте.

Сейчас следователи ведут опрос очевидцев произошедшего, по факту смерти пожилой женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.