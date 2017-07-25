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В Витебске 84-летняя женщина погибла, выпав из окна третьего этажа

26.07.2017 17:18 — ЧП | Tut.by  
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Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины в Витебске. Пенсионерка выпала из окна третьего этажа многоэтажки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светлану Сахарову.

Трагедия произошла сегодня утром. 84-летняя женщина выпала из окна пятиэтажного дома по улице Смоленской в Витебске. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Ведется опрос очевидцев.

 
Теги: Витебск
 
 
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От полученных травм она скончалась на месте.

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Пенсионерка погибла в Витебске, выпав из окна 3-го этажа
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