В Витебске 84-летняя женщина погибла, выпав из окна третьего этажа

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины в Витебске. Пенсионерка выпала из окна третьего этажа многоэтажки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светлану Сахарову.

Трагедия произошла сегодня утром. 84-летняя женщина выпала из окна пятиэтажного дома по улице Смоленской в Витебске. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Ведется опрос очевидцев.