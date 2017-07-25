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Лесник оборудовал в Беловежской пуще передвижной самогонный заводик
26.07.2017 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл – Sputnik. Сотрудники милиции нашли и уничтожили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод, сообщили Sputnik в среду в УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УВД Миноблисполкома
Нелегального производителя самогона обнаружили участковые инспекторы в 265 квартале Новодворского лесничества.
"Был задержан гражданин, проживающий в деревне Новый Двор, работающий в указанном лесничестве, который изготавливал самогон на передвижном аппарате", – сказали в УВД.
По информации милиции, аппарат был смонтирован в кузове грузового автомобиля ГАЗ. На месте участковые также нашли 300 литрами браги и 60 литров самогона.
В настоящее время по факту правоохранителями проводится проверка.
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Аппарат был смонтирован в кузове грузового автомобиля ГАЗ. На месте участковые также нашли 300 литрами браги и 60 литров самогона.
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