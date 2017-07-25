Лесник оборудовал в Беловежской пуще передвижной самогонный заводик

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Сотрудники милиции нашли и уничтожили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод, сообщили Sputnik в среду в УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УВД Миноблисполкома Крупнейший за последние 5 лет самогонный завод найден под Молодечно

Нелегального производителя самогона обнаружили участковые инспекторы в 265 квартале Новодворского лесничества.

"Был задержан гражданин, проживающий в деревне Новый Двор, работающий в указанном лесничестве, который изготавливал самогон на передвижном аппарате", – сказали в УВД.

По информации милиции, аппарат был смонтирован в кузове грузового автомобиля ГАЗ. На месте участковые также нашли 300 литрами браги и 60 литров самогона.

В настоящее время по факту правоохранителями проводится проверка.