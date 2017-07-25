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Лесник оборудовал в Беловежской пуще передвижной самогонный заводик

26.07.2017 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Сотрудники милиции нашли и уничтожили в Беловежской пуще передвижной самогонный мини-завод, сообщили Sputnik в среду в УВД Брестского облисполкома.

Лесник оборудовал в Беловежской пуще передвижной самогонный заводик
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Нелегального производителя самогона обнаружили участковые инспекторы  в 265 квартале Новодворского лесничества.

"Был задержан гражданин, проживающий в деревне Новый Двор, работающий в указанном лесничестве, который изготавливал самогон на передвижном аппарате", – сказали в УВД.

По информации милиции, аппарат был смонтирован в кузове грузового автомобиля ГАЗ. На месте участковые также нашли 300 литрами браги и 60 литров самогона. 

В настоящее время по факту правоохранителями проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Аппарат был смонтирован в кузове грузового автомобиля ГАЗ. На месте участковые также нашли 300 литрами браги и 60 литров самогона.

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