Водитель, насмерть сбивший женщину в Гродно, получил 7 лет колонии

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Суд Ленинского района Гродно вынес приговор в отношении 30-летнего водителя, который в апреле текущего года насмерть сбил женщину на тротуаре в областном центре, – мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Сбитая на тротуаре в Гродно женщина умерла в реанимации

Выездное заседание суда, на котором рассматривалось дело, прошло в среду в здании областного ГАИ.

"Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет", – сообщили в инспекции.

Там также уточнили, что отбывать наказание водитель, также лишенный права управлять транспортными средствами на пять лет, будет в исправительной колонии общего режима.

Авария в Гродно произошла 20 апреля: машина Mazda, за рулем которой находился 30-летний автослесарь, во время погони ГАИ сбила на тротуаре 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась впоследствии в реанимации. Инспекторы при проведении медицинского освидетельствования установили, что в крови мужчины на момент ДТП было более 1,9 промилле алкоголя.