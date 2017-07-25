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Водитель, насмерть сбивший женщину в Гродно, получил 7 лет колонии

26.07.2017 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Суд Ленинского района Гродно вынес приговор в отношении 30-летнего водителя, который в апреле текущего года насмерть сбил женщину на тротуаре в областном центре, – мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель, насмерть сбивший женщину в Гродно, получил 7 лет колонии
© Sputnik / Виктор Толочко
Сбитая на тротуаре в Гродно женщина умерла в реанимации

Выездное заседание суда, на котором рассматривалось дело, прошло в среду в здании областного ГАИ. 

"Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет", – сообщили в инспекции.

Там также уточнили, что отбывать наказание водитель, также лишенный права управлять транспортными средствами на пять лет, будет в исправительной колонии общего режима.

Авария в Гродно произошла 20 апреля: машина Mazda, за рулем которой находился 30-летний автослесарь, во время погони ГАИ сбила на тротуаре 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась впоследствии в реанимации. Инспекторы при проведении медицинского освидетельствования установили, что в крови мужчины на момент ДТП было более 1,9 промилле алкоголя.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В крови мужчины, который никогда не имел водительского удостоверения, на момент ДТП было более 1,9 промилле алкоголя.

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