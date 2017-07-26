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Уже более 100 человек стали жертвами наводнения в Индии
Общее число жертв наводнений, вызванных муссонными дождями, достигло 119 человек. Особенно страдает штат Гуджарат на западе Индии. Но и в северо-восточных штатах под водой и потоками грязи гибнут люди.
Более 100 человек стали жертвами наводнения, от которого особенно страдает западная Индия. Как сообщило агентство AFP, в среду, 26 июля, в штате Гуджарат были преданы земле тела 25 человек, 17 из которых были членами одной семьи. Таким образом, общее число жертв достигло 119.
По данным местных чиновников, свои дома в затопленном регионе должны были покинуть 36 тысяч человек. Спасательные службы продолжают эвакуировать отрезанных водой людей с помощью лодок и вертолетов. В наиболее пострадавшем от наводнения районе Банаскантха вертолетами были перевезены в безопасное место как минимум 260 человек.
Тяжелой остается ситуация, вызванная муссонными дождями, в северо-восточных штатах Аруначал-Прадеш и Ассам. В последнем объявлен режим чрезвычайного положения. За прошедшие недели здесь погибли около 75 человек.
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Общее число жертв наводнений, вызванных муссонными дождями, достигло 119 человек. Особенно страдает штат Гуджарат на западе Индии. Но и в северовосточных штатах под...
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