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Пенсионерка в США пошла в лес развеять прах мужа и пропала на 6 дней
26.07.2017 20:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл – Sputnik. Пенсионерка заблудилась в американском Национальном парке "Олимпик", находящемся в штате Вашингтон, и провела в лесу одна шесть дней, сообщил телеканал
Женщина поехала в парк для того, чтобы развеять прах своего умершего супруга. Однако в лесу она заблудилась.
"Я не могла найти машину, дорогу. Я действительно потерялась", – рассказала 71-летняя Саджиан Гир телеканалу.
Сначала женщина пыталась выбраться из леса, но когда ей это не удалось, пенсионерка построила для себя и своей собаки шалаш, где провела шесть дней. Все это время, по словам американки, она ела сосновые иголки, жуков и пила из ручья воду.
Сотрудники службы спасения обнаружили женщину вечером в воскресенье 23 июля. По информации телеканала, пенсионерка и ее собака страдали от жажды и усталости, но в целом их состояние было удовлетворительным. Гир доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отправили домой.
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Заблудившаяся в лесу 71-летняя американка построила себе шалаш и питалась сосновыми иголками и жуками.
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