Пенсионерка в США пошла в лес развеять прах мужа и пропала на 6 дней

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Пенсионерка заблудилась в американском Национальном парке "Олимпик", находящемся в штате Вашингтон, и провела в лесу одна шесть дней, сообщил телеканал Kiro 7 News .

Женщина поехала в парк для того, чтобы развеять прах своего умершего супруга. Однако в лесу она заблудилась.

"Я не могла найти машину, дорогу. Я действительно потерялась", – рассказала 71-летняя Саджиан Гир телеканалу.

71-year-old gets lost in the woods for 6 nights while trying to spread husband’s ashes. How she survived, next>> https://t.co/C0DRMsFnDR — KIRO 7 (@KIRO7Seattle) 25 июля 2017 г.

Сначала женщина пыталась выбраться из леса, но когда ей это не удалось, пенсионерка построила для себя и своей собаки шалаш, где провела шесть дней. Все это время, по словам американки, она ела сосновые иголки, жуков и пила из ручья воду.

Сотрудники службы спасения обнаружили женщину вечером в воскресенье 23 июля. По информации телеканала, пенсионерка и ее собака страдали от жажды и усталости, но в целом их состояние было удовлетворительным. Гир доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отправили домой.