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Пенсионерка в США пошла в лес развеять прах мужа и пропала на 6 дней

26.07.2017 20:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Пенсионерка заблудилась в американском Национальном парке "Олимпик", находящемся в штате Вашингтон, и провела в лесу одна шесть дней, сообщил телеканал Kiro 7 News.

Женщина поехала в парк для того, чтобы развеять прах своего умершего супруга. Однако в лесу она заблудилась.

"Я не могла найти машину, дорогу. Я действительно потерялась", – рассказала 71-летняя Саджиан Гир телеканалу.

Сначала женщина пыталась выбраться из леса, но когда ей это не удалось, пенсионерка построила для себя и своей собаки шалаш, где провела шесть дней. Все это время, по словам американки, она ела сосновые иголки, жуков и пила из ручья воду.

Сотрудники службы спасения обнаружили женщину вечером в воскресенье 23 июля. По информации телеканала, пенсионерка и ее собака страдали от жажды и усталости, но в целом их состояние было удовлетворительным. Гир доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отправили домой.

 
Теги: Минск
 
 
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Заблудившаяся в лесу 71-летняя американка построила себе шалаш и питалась сосновыми иголками и жуками.

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