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Женщина погибла во время грозы в Клецком районе

26.07.2017 20:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Жительницу Клецка (Минская область) убило током, когда она пыталась отключить холодильник во время грозы, сообщил телеканал ОНТ.

Женщина погибла во время грозы в Клецком районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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В эфире телеканала было рассказано еще об одном несчастном случае, который произошел в поселке Боровляны во время ненастья. Там шаровая молния сожгла крышу частного дома, кровля сгорела полностью, а комнаты залило водой во время ливня.

Хозяина дома Сергея Семененко, который во время происшествия был рядом с домом, отбросило "взрывной" волной на несколько метров. Пострадавший рассказал, что его подбросило, он упал, увидел искры, пламя и потерял сознание.

Также в сюжете было отмечено со ссылкой на Гидромет, что вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений: во вторник выпала без малого месячная норма осадков.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений - во вторник выпала почти месячная норма осадков.

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