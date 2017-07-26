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Старенькая Audi сгорела с гаражом в Бресте из-за короткого замыкания
26.07.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл – Sputnik. Легковой автомобиль и гараж были уничтожены в Бресте в результате пожара, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном УМЧС.
Возгорание в жилищно-потребительском кооперативе, находящемся на улице Янки Купалы, произошло днем в среду.
"По прибытии к месту вызова подразделений Брестского ГОЧС было установлено, что из открытого гаража выходит пламя, есть угроза соседним гаражам", – сказали в МЧС.
В результате пожара было уничтожено и само строение, и находившийся в нем автомобиль Audi-100 1988 года выпуска.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания, в качестве версии рассматривается короткое замыкание проводки в машине
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Гараж в кооперативе на улице Янки Купалы в областном центре загорелся днем в среду.
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