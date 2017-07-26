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Дело о стрельбе в новогоднюю ночь начнут рассматривать в суде
27.07.2017 08:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Резонансное дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в столице начнут рассматривать сегодня в суде Московского района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице. Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных.
"Рассмотрение дела начнется 27 июля в 10 часов 30 минут", — сообщили Sputnik в суде.
Фигурантом дела является минчанин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Новогодняя стрельба активно освещалась в белорусских СМИ и обсуждалась в байнете: в первые дни 2017 года появились сообщения, что после инцидента милиционер из подъезда убежал. Данную информацию опровергло не только ГУВД, но и министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, который заступился за своего подчиненного перед журналистами. По его словам, молодому милиционеру не хватило оперативного опыта, физической подготовки и навыков принятия верных решений в критических ситуациях.
Служебная проверка МВД установила, что в действиях милиционера, применившего огнестрельное оружие в отношении нетрезвого минчанина, не было нарушений.
Результаты проверки прокомментировал и глава государства.
"Что этот пацан неправильно сделал? Это его право. У него широкий сегмент выбора: или он применяет оружие, или начинает бороться. Он, оценив ситуацию, применил оружие. В конце концов, не застрелил. Это сигнал обществу, что возни с подонками не будет", — заявил Александр Лукашенко.
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На скамье подсудимых – минчанин, который вначале шумно ссорился с соседями, а потом оказал сопротивление милиционерам, приехавшим его утихомирить.
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