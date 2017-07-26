Фотофакт: мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в центре Минска

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Авария с участием мотоцикла и автомобиля скорой медицинской помощи произошла этой ночью в самом центре белорусской столицы, передает корреспондент Sputnik.

Около 00:20 ночи на перекрестке проспекта Независимости и улицы Энгельса мотоциклист столкнулся со "скорой", которая, по словам байкера, ехала без сигнальных маячков. Также водитель мотоцикла сообщил, что машина врачей двигалась на красный сигнал светофора.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Авария произошла на проспекте Независимости

Пострадавший мотоциклист находится в сознании. На вызов очевидцев прибыла вторая карета скорой помощи и доставила мужчину в больницу.



© Sputnik/ Александр Кривошеев В результате ДТП мотоцикл получил повреждения

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП спустя 10 минут. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.