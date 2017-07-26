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Фотофакт: мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в центре Минска

27.07.2017 08:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Авария с участием мотоцикла и автомобиля скорой медицинской помощи произошла этой ночью в самом центре белорусской столицы, передает корреспондент Sputnik.

Около 00:20 ночи на перекрестке проспекта Независимости и улицы Энгельса мотоциклист столкнулся со "скорой", которая, по словам байкера, ехала без сигнальных маячков. Также водитель мотоцикла сообщил, что машина врачей двигалась на красный сигнал светофора.

Фотофакт: мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в центре Минска
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Авария произошла на проспекте Независимости

Пострадавший мотоциклист находится в сознании. На вызов очевидцев прибыла вторая карета скорой помощи и доставила мужчину в больницу.

Фотофакт: мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в центре Минска
© Sputnik/ Александр Кривошеев
В результате ДТП мотоцикл получил повреждения

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП спустя 10 минут. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Байкер двигался в сторону площади Победы, когда столкнулся с машиной врачей, очевидцы аварии вызвали сотрудников ГАИ и вторую "скорую".

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