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ГУВД Минска сообщило о новом факте насилия в отношении ребенка

27.07.2017 09:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл —Sputnik. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска задержан 40-летний минчанин, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей шестилетней дочери, сообщили в ГУВД.

ГУВД Минска сообщило о новом факте насилия в отношении ребенка
© Pixabay
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О случившемся девочка рассказала маме, а мама сообщила старшей дочери. После этого они написали заявление в милицию. Установлено, что семья является многодетной, в квартире проживают шесть несовершеннолетних детей. Глава семейства задержан, проводится дальнейшее разбирательство.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Насильственные действия сексуального характера)", — рассказал первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска — начальник криминальной милиции подполковник милиции Александр Полулех.

По его словам, с детьми работают психологи. Сейчас устанавливается, на протяжении какого времени совершались насильственные действия. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных действий в отношении других детей.

В ГУВД отметили, в случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Известно, что мужчина работал электромонтером в одной из государственных организаций, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

 
Теги: Минск
 
 
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Во Фрунзенском районе столицы задержан подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей шестилетней дочери.

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