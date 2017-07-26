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Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: обвиняемый вину не признал

27.07.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл —Sputnik. Обвиняемый по делу о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске Андрей Гаврош свою вину не признал, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска.

Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: обвиняемый вину не признал
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело о стрельбе в новогоднюю ночь суд начнет рассматривать 27 июля

Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице в ночь на 1 января 2017 года. Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных.

Прокурору понадобилось менее 10 минут, что бы зачитать обвинение.

Обвиняемый Андрей Гаврош имеет высшее образование, женат, работал наладчиком оборудования на предприятии "Керамин", ранее не судим.

Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: обвиняемый вину не признал
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Cотрудник милиции Руслан Соловьев на данном процессе проходит как потерпевший

По словам прокурора Елены Крупениной, Гаврош обвиняется в том, что находясь в нетрезвом состоянии на лестничной площадке оказал сопротивление сотруднику милиции Руслану Соловьеву, который на данном процессе проходит как потерпевший. Прокурор отметила, что Гаврош обвиняется в том, "выражался нецензурной бранью в отношении потерпевшего, высказывал в отношении него угрозы расправой, потом нанес 1 удар ногой и несколько ударов руками, пытался завладеть табельным оружием — пистолетом Макарова".

"После предупреждения Соловьев применил табельное оружие и совершил три выстрела", — сказала прокурор.

Она также отметила, что потерпевший получил сотрясение мозга, иные травмы, которые отнесены к категории легких.

Потерпевший ранее подавал в суд письменное ходатайство о том, чтобы судебный процесс был за закрытыми дверями, но сегодня отказался от данного ходатайства.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин Андрей Гаврош обвиняется в сопротивлении сотруднику милиции, попытках напасть на него и завладеть табельным оружием.

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