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В Браславском районе сильный ливень подтопил несколько подворий

27.07.2017 11:47 — ЧП | Tut.by  
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В поселке Видзы Браславского района 26 июля сильный дождь подтопил несколько подворий, сообщает МЧС.


Шквалистый ветер и ливни обошли Витебск стороной, но Браславщину стихия все же затронула. За полтора часа в Видзах выпало 14 мм осадков, и оказались подтоплены два подворья частных домов в переулке Браславский.


Уровень воды на подворьях составлял 10−15 см. Угрозы подтопления самих жилых домов, где проживают три человека, не было.

Воду с дворов откачивали местные спасатели и коммунальники.


 
Теги: Витебск
 
 
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Шквалистый ветер и ливни обошли Витебск стороной, но Браславщину стихия все же затронула

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