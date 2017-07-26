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В Браславском районе сильный ливень подтопил несколько подворий
В поселке Видзы Браславского района 26 июля сильный дождь подтопил несколько подворий,
Шквалистый ветер и ливни обошли Витебск стороной, но Браславщину стихия все же затронула. За полтора часа в Видзах выпало 14 мм осадков, и оказались подтоплены два подворья частных домов в переулке Браславский.
Уровень воды на подворьях составлял 10−15 см. Угрозы подтопления самих жилых домов, где проживают три человека, не было.
Воду с дворов откачивали местные спасатели и коммунальники.
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Шквалистый ветер и ливни обошли Витебск стороной, но Браславщину стихия все же затронула
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Архив (ЧП)
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