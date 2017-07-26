Тракторист наехал на племянника - ребенок погиб

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Молодой тракторист наехал на пятилетнего ребенка в Лиозненском районе, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел в среду: 19-летний механизатор поехал на тракторе на ужин к родственникам, там его племянники попросили покатать их, но тракторист ответил отказом.

Позже, уже вернувшись на ферму, тракторист узнал от жены, что пятилетний племянник прицепился к трактору. Он нашел ребенка, проехав назад около ста метров, тот лежал на обочине. По предварительным данным следователей, мальчик находился на сцепном устройстве трактора, но упал, после чего на него наехал прицеп.

Мальчик скончался на месте происшествия.

В отношении тракториста возбудили уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

По последней информации, мужчина во время инцидента был трезв и имел при себе все необходимые документы. Его уже допросили как подозреваемого.