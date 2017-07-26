Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина ранили в ногу и спину

МИНСК, 27 июл —Sputnik. Обвиняемый по делу о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь в Минске Андрей Гаврош во время потасовки с милиционером Русланом Соловьевым получил два огнестрельных ранения — в стопу и спину, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: обвиняемый вину не признал

В ходе судебного разбирательства первым был допрошен потерпевший Руслана Соловьев. По его словам обвиняемый во время инцидента вел себя "с пренебрежением и агрессивно". "На мое требование прекратить шум в квартире, который мешает соседям, он завил что "шумел, шумлю и буду шуметь". Используя нецензурную брань, он послал меня, сказал "я отобью тебе голову", нанес удар правой ногой в область живота", — продолжил потерпевший.

Отвечая на вопрос прокурора Соловьев сообщил, что Гаврош "схватил за горло руками, и начал бить меня головой об обрамление лифта, потом еще было нанесено 3 удара кулаком в голову".

Выстрелы

Отвечая на вопросы прокурора, Соловьев сообщил, что во время борьбы с Гаврошем на лестничной площадке заметил, что клапан кобуры отстегнут. "Я понял, что он пытался вытащить табельное оружие из кобуры. Я принял решение вытащить свой пистолет, снял с предохранителя, послал патрон в патронник и предупредил, что буду стрелять. Но он (обвиняемый —Sputnik) направился в мою сторону схватил руку с табельным оружием и начал тянуть пистолет к себе. Произошел выстрел, он пришелся в строну", — продолжил потерпевший.



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По его словам, во время борьбы произошло еще два выстрела, куда они пришлись, он в тот момент не видел.

"Потом он (обвиняемый —Sputnik) начал оседать, начали выходить люди из квартиры. Я позвонил в дежурную часть и сообщил о применении оружия",- сказал потерпевший, уточнив, что через 20-30 минут прибыли три сотрудника милиции, через час прибыла скорая помощь.

Компенсации не требовал

Соловьев не заявил требований о компенсации морального вреда. Отвечая на вопрос прокурора о том, какое должно быть назначено наказание обвиняемому, сотрудник милиции сказал: "на усмотрение суда".

Адвокат обвиняемого также участвовала в судебном допросе потерпевшего. Она выяснила, служил ли он в армии — оказалось, не служил; ранее занимался тайским боксом, проходил курсы переподготовки в течение 6 месяцев, у него там был средний бал "чуть выше трех".

Также адвокат подробно расспрашивала, почему потерпевший Соловьев выехал на вызов один, хотя в соответствии с существующем приказом, сотрудников милиции, которые выбывают на происшествие, должно быть не менее двух. По словам потерпевшего — в тот момент, когда поступил вызов, сотрудников милиции не хватало и ему пришлось выехать одному.