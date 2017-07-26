ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столбцовском районе в колодце нашли убитого мужчину

27.07.2017 12:27 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тело 50-летнего мужчины нашли в колодце на территории частного подворья в Столбцовском районе. Согласно заключению экспертов, его травмы были получены в результате криминала. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


Потерпевший мужчина проживал в доме один. Соседи не видели его несколько дней и сообщили об этом в милицию. 8 июля его тело достали из колодца во дворе.

— Тело мужчины было направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины его смерти. Согласно полученным данным, характер травм носит криминальный характер, — сообщила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Задержаны подозреваемые: местные жители возрастом 45 и 55 лет, ранее не судимые. По версии следствия, именно с ними 2 июля по дороге домой встретился потерпевший.

Между тремя пьяными мужчинами разгорелся конфликт, во дворе он продолжился избиением. В итоге хозяин получил несколько ударов бутылкой и монтировкой по голове, из-за чего умер. Чтобы скрыть следы, тело сбросили в колодец с водой.


В ходе осмотра по месту жительства у одного из фигурантов нашли больше килограмма бездымного пороха промышленного изготовления.

Подозреваемым предъявлено обвинение по п. 6, п. 15 ч.2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и ч.2 ст. 295 УК (Незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ).

Напомним, санкция первой из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Фигуранты заключены под стражу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемым уже предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью В таких случаях фигурантам грозит до пожизненного заключения или казни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина ранили в ногу и спину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика