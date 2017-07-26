В Столбцовском районе в колодце нашли убитого мужчину

Тело 50-летнего мужчины нашли в колодце на территории частного подворья в Столбцовском районе. Согласно заключению экспертов, его травмы были получены в результате криминала. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.





Потерпевший мужчина проживал в доме один. Соседи не видели его несколько дней и сообщили об этом в милицию. 8 июля его тело достали из колодца во дворе.

— Тело мужчины было направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины его смерти. Согласно полученным данным, характер травм носит криминальный характер, — сообщила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Задержаны подозреваемые: местные жители возрастом 45 и 55 лет, ранее не судимые. По версии следствия, именно с ними 2 июля по дороге домой встретился потерпевший.

Между тремя пьяными мужчинами разгорелся конфликт, во дворе он продолжился избиением. В итоге хозяин получил несколько ударов бутылкой и монтировкой по голове, из-за чего умер. Чтобы скрыть следы, тело сбросили в колодец с водой.





В ходе осмотра по месту жительства у одного из фигурантов нашли больше килограмма бездымного пороха промышленного изготовления.

Подозреваемым предъявлено обвинение по п. 6, п. 15 ч.2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и ч.2 ст. 295 УК (Незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ).

Напомним, санкция первой из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Фигуранты заключены под стражу.