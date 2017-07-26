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На аттракционе в Огайо оторвались кресла с людьми: один человек погиб, семь ранены
На ярмарке в Огайо из-за поломки аттракциона погиб один человек, еще семь получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает
Судя по видеозаписям с ярмарки, на аттракционе, который называется «Шаровая молния», оторвался целый ряд кресел с людьми.
В противопожарной службе рассказали, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.
До начала ярмарки «Шаровую молнию» проверяли три или четыре раза. Никаких неисправностей обнаружено не было.
После поломки «Шаровой молнии» все аттракционы на ярмарке были закрыты.
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Gогибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.
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Архив (ЧП)
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