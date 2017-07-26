На аттракционе в Огайо оторвались кресла с людьми: один человек погиб, семь ранены

На ярмарке в Огайо из-за поломки аттракциона погиб один человек, еще семь получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает The Columbus Dispatch .

Судя по видеозаписям с ярмарки, на аттракционе, который называется «Шаровая молния», оторвался целый ряд кресел с людьми.

В противопожарной службе рассказали, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

До начала ярмарки «Шаровую молнию» проверяли три или четыре раза. Никаких неисправностей обнаружено не было.

После поломки «Шаровой молнии» все аттракционы на ярмарке были закрыты.