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На аттракционе в Огайо оторвались кресла с людьми: один человек погиб, семь ранены

27.07.2017 13:45 — ЧП | Tut.by  
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На ярмарке в Огайо из-за поломки аттракциона погиб один человек, еще семь получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает The Columbus Dispatch.

Судя по видеозаписям с ярмарки, на аттракционе, который называется «Шаровая молния», оторвался целый ряд кресел с людьми.

В противопожарной службе рассказали, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

До начала ярмарки «Шаровую молнию» проверяли три или четыре раза. Никаких неисправностей обнаружено не было.

После поломки «Шаровой молнии» все аттракционы на ярмарке были закрыты.

 
 
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Gогибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

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