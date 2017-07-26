Судья спросила милиционера, стрелявшего в минчанина: запутались?

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сотрудник милиции, который 1 января 2017 ранил минчанина Андрея Гавроша, заявил, что предупреждал его о том, что будет стрелять.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина ранили в ногу и спину

В Минске проходит суд над минчанином Андреем Гаврошем, который оказал сопротивление сотруднику милиции Руслану Соловьеву и во время стычки с милиционером получил два огнестрельных ранения — в стопу и в спину.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска, из-за противоречий в показаниях потерпевшего милиционера Соловьева, суд принял решение зачитать его показания на стадии предварительного расследования.

Баллончик закончился, а палка одна на всю службу

На вопрос следователя о том, какая экипировка была у него, когда он прибыл на вызов на Голубева, Соловьев сообщил, что при себе он имел табельное оружие — пистолет Макарова и 16 патронов к нему. При нем также были наручники и фонарик. Резиновой милицейской палки и газового баллончика при нем не было. Он пояснил следователю, что газовый баллончик у него закончился накануне и он не успел купить новый. "А резиновая палка одна на всю дежурную службу", — пояснил Соловьев следователю при первом допросе.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН На переднем плане в центре - родители обвиняемого Гавроша

Как все было

Потерпевший Соловьев на стадии предварительного расследования в ходе допроса следователем рассказал, что во время конфликта с Гаврошем на лестничной клетке, предупреждал его, что будет применять оружие.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: обвиняемый вину не признал

"Я поставил пистолет на боевой взвод и сказал Гаврошу: "стой, буду стрелять". В этот момент я произвел выстрел, чтобы он испугался. Выстрел пришелся в стену. После этого борьба не прекратилась, я произвел два выстрела с минимальным промежутком", — такие показания давал Соловьев на допросах в первые дни после происшествия.

Как следует из протоколов допросов Соловьева, он говорил следователю, что затрудняется сказать, куда попали пули. Еще на одном допросе он говорил, что при первом выстреле пистолет был направлен вниз, а в двух других — в пах и живот Гавроша.

Предупредил, что будет стрелять

На стадии предварительного следствия Соловьев сообщил, что после того, как был ранен Гаврош, люди начали выходить из квартир.



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"Куда выстрелы получились, я сказать затрудняюсь. Все время мы с Гаврошем находились друг перед другом. Весь конфликт занял менее минуты. После третьего выстрела хватка Гаврюша ослабла, он осел на пол. Я отошел, когда люди начали выходить из квартир. Они начали кричать и я сказал им, чтобы не подходили ко мне, иначе я опять применю оружие",- заявлял Соловьев во время одного из допросов на стадии следствия.

Сотрудника милиции допрашивают в суде пятый час, ему активно задают вопросы адвокат обвиняемого, судья и прокурор.

В ходе допроса судья сказала потерпевшему Соловью: "ваши показания расходятся — запутались?".

Инцидент с милицейской стрельбой произошел в одном из домов на улице Любимова в столице, в ночь на 1 января 2017 года. Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных.