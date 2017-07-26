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Новый развод в Барановичах: обучение ТБ на дому "специалистами" МЧС

27.07.2017 16:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Жители Барановичей начали жаловаться в социальных сетях на звонки на городские телефоны с предложением МЧС провести обучение технике безопасности в быту – соответствующие записи появились в профильных сообществах города.

Новый развод в Барановичах: обучение ТБ на дому "специалистами" МЧС
© Sputnik/
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Как сообщают граждане, живущие в райцентре, звонящие, представляющиеся сотрудниками МЧС, за 20 рублей готовы обучить граждан основным правилам техники безопасности в быту.

"Если вы не придете, то при посещении планового работника МЧС домой вы заплатите 60 рублей", – говорят местные жители.

При этом люди возмущены: откуда такие расценки, если раньше профилактические осмотры частных домовладений сотрудники МЧС проводили бесплатно с выдачей соответствующих памяток.

"Это не соответствует действительности, таких мероприятий МЧС не проводит", – сообщил Sputnik в четверг официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

При этом он уточнил, что при звонках или посещении дома такими "сотрудниками МЧС" гражданам следует сразу обратиться в милицию, так как это, скорее всего, очередная мошенническая схема.

 
Теги: Минск
 
 
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Звонящие, представляющиеся сотрудниками МЧС, за 20 рублей готовы обучить граждан основным правилам техники безопасности в быту.

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