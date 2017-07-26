МИНСК, 27 июл – Sputnik. Жители Барановичей начали жаловаться в социальных сетях на звонки на городские телефоны с предложением МЧС провести обучение технике безопасности в быту – соответствующие записи появились в профильных сообществах города.

Как сообщают граждане, живущие в райцентре, звонящие, представляющиеся сотрудниками МЧС, за 20 рублей готовы обучить граждан основным правилам техники безопасности в быту.

"Если вы не придете, то при посещении планового работника МЧС домой вы заплатите 60 рублей", – говорят местные жители.

При этом люди возмущены: откуда такие расценки, если раньше профилактические осмотры частных домовладений сотрудники МЧС проводили бесплатно с выдачей соответствующих памяток.

"Это не соответствует действительности, таких мероприятий МЧС не проводит", – сообщил Sputnik в четверг официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

При этом он уточнил, что при звонках или посещении дома такими "сотрудниками МЧС" гражданам следует сразу обратиться в милицию, так как это, скорее всего, очередная мошенническая схема.