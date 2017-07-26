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Вора в законе Кушнера Гомельского задержали в Сочи

27.07.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусский вор в законе Александр Кушнеров, также известный как Кушнер Гомельский, был задержан в Сочи за незаконное пребывание на территории России, сообщило агентство "Прайм Крайм".

Вора в законе Кушнера Гомельского задержали в Сочи
© Sputnik / Анна Нефедова
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Кушнеров был задержан в среду, 26 июля, при прохождении паспортного контроля на российско-абхазской столице. Вскоре, как ожидается, 50-летнего "законника" депортируют в Беларусь.

Гомельчанин был принят в "семью" в 2011 году в Москве с участием Деда Хасана и стал первым за долгое время "коронованным" белорусом, а спустя год граждан страны "короновали" и в клане Ониани-Джангвеладзе. Кушнеров считался также и "смотрящим" за всей Беларусью.

Последний раз из белорусской тюрьмы Кушнеров вышел в 2014 гожу — тогда он был осужден на два года по ст. 422 УК РБ ("Уклонение от превентивного надзора").

Кушнеров провел половину жизни в местах лишения свободы: в 1990-х он в составе банды совершил двойное убийство и был приговорен к смертной казни, однако позже наказание заменили на 15-летнее заключение. После освобождения "законник" был под надзором милиции и самовольно покинул Беларусь в 2010 году, после чего он объявлялся в межгосударственный розыск.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации российских СМИ, задержали авторитета за нарушение правил пересечения границы РФ и пребывания в стране.

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