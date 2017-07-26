Жена раненого милиционером минчанина плакала в суде

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Жену раненого милиционером минчанина Андрея Гавроша, которого судят в суде Московского района Минска, допросили в суде.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина ранили в ногу и спину

В ходе допроса она сообщила, что в ту новогоднюю ночь в их квартире собралась компания из 8 человек — все супружеские пары. В течение ночи они на 8 человек выпили не более 5 бутылок водки, было еще шампанское.

"В 2 часа ночи пошли на елку в парк Павлова, пару песен побыли на елке и в полпятого вернулись домой. Мы сидели за столом общались, слушали музыку, пели песни, выпивали",- рассказала Анастасия Гаврош.

По ее словам, около 6 утра сделали музыку тише после того, как об этом попросил сосед.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Дело о стрельбе в новогоднюю ночь: обвиняемый вину не признал

"Через 40 минут позвонили в дверь, муж вышел из квартиры, закрыл за собой дверь, в это время я на кухне мыла посуду. Через несколько минут услышала два хлопка, но не предала значения, все-таки новогодняя ночь. Потом я услышала, что в Андрея стреляли", — сказала свидетельница.

По ее словам, когда она вышла на лестничную клетку, там лежал муж в луже крови, говорил, что ему очень больно, знакомая принесла два полотенца, потом вызвали скорую помощь.

"Я просила мужа не терять сознание", — сказала женщина и заплакала.

Женщина утверждает, что ее муж был в средней степени опьянения, что у них не было конфликтов в ту ночь.

Свидетельница также сообщила, что съехала со злополучной квартиры и сейчас живет со своими родителями. Ее муж, обвиняемый Гаврош с 1 января находится под стражей.