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Несовершеннолетняя убила ножом посетительницу ТЦ в Норвегии
27.07.2017 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Полиция норвежского города Кристиансанна задержала 15-летнюю девушку, которая убила ножом сотрудницу торгового центра и ранила еще одну женщину, передает издание
Инцидент произошел вечером в минувшую среду. По информации издания, получившая смертельное ранение Мария Скуланд скончалась в больнице, вторая женщина находится в критическом состоянии, ее перевезли в Осло.
Девушка была задержана спустя несколько минут после нападения благодаря тому, что свидетели очень точно описали ее приметы правоохранителям. Сообщается, что нападавшая не оказала сопротивление.
Полиция выяснила, что незадолго до происшествия девушка сбежала из приюта для несовершеннолетних. Ей предъявили обвинения в убийстве и покушении на жизнь. Пока она не может дать показания ввиду своего эмоционального состояния, с ней работают психологи.
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Выяснилось, что нападавшая ранее сбежала из приюта для несовершеннолетних, ей уже предъявлено два обвинения.
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