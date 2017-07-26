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Поставлявшие "бабочек" в Германию сутенеры задержаны в Витебске

27.07.2017 17:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Организаторы канала вывоза девушек для занятия проституцией в Германии задержаны в Витебске, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.

Поставлявшие "бабочек" в Германию сутенеры задержаны в Витебске
© Фото: УВД Могилевского облисполкома
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Оперативная разработка в отношении 36-летнего ранее не судимого витебчанина и его 39-летнего приятеля, живущего в ФРГ, длилась более года.

"Сложность изобличения участников группы заключалось в использовании ими ряда мер по конспирации. Организатор более 80% своего времени находился на территории Германии, где лично контролировал преступный бизнес, что значительно затрудняло работу оперативников", – сказали в УВД.

По информации милиции, житель Витебска искал девушек, помогал им оформить необходимые документы для выезда в Евросоюз и организовывал переезд. При этом преступники выбирали тех гражданок, которые находились в тяжелом материальном положении.

В Германии завербованные девушки работали в борделе или в квартирах в Лютцельбахе и Хамминкельне. Каждый месяц они приносили организаторам доход в размере до 20 тысяч евро, но сами получали только по 200 из-за сложной системы штрафов. Витебские милиционеры установили, что в результате таких действий пострадали пять девушек.

Обоих мужчин задержали в Витебске, когда они приехали в Беларусь из Германии. В отношении них Витебским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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