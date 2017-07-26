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Концы в воду: односельчане убили мужчину и сбросили его тело в колодец

27.07.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Двое жителей Столбцовского района обвиняются в жестоком убийстве односельчанина, тело которого нашли соседи в колодце во дворе его дома, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Концы в воду: односельчане убили мужчину и сбросили его тело в колодец
© Sputnik / Виктор Толочко
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Погибшего обнаружили в колодце 8 июля после того, как в милицию обратились обеспокоенные исчезновением 51-летнего мужчины соседи. После проведенной экспертизы выяснилось, что смерть мужчины произошла в результате убийства.

"Отработанные следственно-оперативной группой версии позволили установить лиц, причастных к совершению преступления, – двух мужчин, проживающих в этой же деревне", – сказала Белоног.

По ее словам, потерпевший встретился с односельчанами 2 июля, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые избили жителя деревни бутылкой и монтировкой. От полученных травм мужчина скончался, а нападавшие, чтобы скрыть следы преступления, сбросили его тело в колодец.

Задержанным уже предъявлено обвинение по п. 6, п. 15 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и ч. 2 ст. 295 (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время они находятся под стражей, с ними продолжают работать следователи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили, что двое жителей Столбцовского района избили потерпевшего бутылкой и металлической монтировкой.

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