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Руководитель турфирмы "Калипсо-Тур" задержана в Минске

27.07.2017 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске по подозрению в мошенничестве руководительницу ООО "Калипсо-Тур", сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Руководитель турфирмы "Калипсо-Тур" задержана в Минске
© Фото: акаунт А.Тюпы в Facebook
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Десятки человек обратились с заявлениями на директора турфирмы в минскую милицию в начале июля текущего года. По информации ГУВД, фирма взяла у туристов предоплату за путевки на море, но за границу людей не отправила. Сначала количество потерпевших составляло около 40 человек, но потом их число начало увеличиваться.

"По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере в Минске задержана руководитель ООО "Калипсо-Тур", — сказала Гончарова.

Она также уточнила, что в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

По словам Гончаровой, в результате манипуляций с продажей туров директор завладела деньгами ряда граждан. "Сейчас с задержанной работают столичные следователи", — сказала представитель СК.

По информации ГУВД на 25 июля, потерпевших от действий турфирмы было 80 человек, которые потеряли более 230 тысяч рублей. В милиции не исключают, что число обманутых граждан может быть значительно больше — вплоть до 300.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сейчас с ней работают следователи.

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