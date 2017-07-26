В Кировском районе бобруйчанка украла у пенсионерки 900 рублей и выбросила их

По подозрению в воровстве задержали неработающую ранее судимую 40-летнюю бобруйчанку. Экспертиза установила, что она пыталась украсть у пенсионерки в деревне Мышковичи Кировского района 900 рублей и документы, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Подозреваемая была в квартире пенсионерки 19 июля. Пакет с деньгами и паспортом с пенсионным удостоверением она обнаружила в шкафу. Однако пенсионерка заметила действия воровки и попыталась ее задержать.

Подозреваемая вырвалась из рук пенсионерки, получив царапины, и забрала пакет с деньгами. Однако, испугавшись уголовной ответственности, женщина пакет с деньгами выбросила.

Личность подозреваемой удалось точно установить с помощью экспертизы ДНК. Женщину задержали и взяли под стражу.