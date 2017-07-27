Отец с пятилетним сыном получили удар током на рыбалке в Кобринском районе

В Кобринском районе мужчина и ребенок травмированы током, сообщили в РУП «Брестэнерго».

Несчастный случай произошел 27 июля около 17.00 недалеко от Кобрина. 34-летний мужчина разложенной удочкой на небезопасное расстояние приблизился к проводам. Рядом находился его 5-летний сын.

Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, мальчика — средней тяжести.

В «Брестэнерго» подчеркнули, что в охранной зоне ЛЭП рыбная ловля категорически запрещается.