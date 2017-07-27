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Отец с пятилетним сыном получили удар током на рыбалке в Кобринском районе
В Кобринском районе мужчина и ребенок травмированы током, сообщили в РУП «Брестэнерго».
Несчастный случай произошел 27 июля около 17.00 недалеко от Кобрина. 34-летний мужчина разложенной удочкой на небезопасное расстояние приблизился к проводам. Рядом находился его 5-летний сын.
Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, мальчика — средней тяжести.
В «Брестэнерго» подчеркнули, что в охранной зоне ЛЭП рыбная ловля категорически запрещается.
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