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В озере в Сморгони утонул 11-летний мальчик
При купании в озере в Сморгони утонул шестиклассник. Об этом
Трагедия произошла 27 июля. Около 15.30 спасателям поступило сообщение, что в озере в Сморгони при купании утонул 11-летний мальчик.
В 16.09 на глубине 2,5 метров и в 20 метрах от берега было найдено тело ребенка.
Мальчик должен был пойти учиться в 6-й класс гимназии № 4 города Сморгонь.
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Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега.
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Архив (ЧП)
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