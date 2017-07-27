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В озере в Сморгони утонул 11-летний мальчик

28.07.2017 07:44 — ЧП | Tut.by  
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При купании в озере в Сморгони утонул шестиклассник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Трагедия произошла 27 июля. Около 15.30 спасателям поступило сообщение, что в озере в Сморгони при купании утонул 11-летний мальчик.

В 16.09 на глубине 2,5 метров и в 20 метрах от берега было найдено тело ребенка.

Мальчик должен был пойти учиться в 6-й класс гимназии № 4 города Сморгонь.

 
 
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Тело ребенка нашли в 20 метрах от берега.

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