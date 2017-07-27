Жителей 9-этажного дома эвакуировали в Слониме из-за чемодана с ветошью

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Жители девятиэтажного жилого дома в Слониме были эвакуированы из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Информация о подозрительном чемодане, обмотанном скотчем и находящемся на первом этаже строения, расположенного на улице Доватора, поступила спасателям накануне в 18:45.

"Сотрудниками РОВД совместно с работниками МЧС были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей", – сказали в управлении.

По информации спасателей, прибывшая саперная группа осмотрела место происшествия и не обнаружила взрывоопасных предметов.

В МЧС уточнили, что в оставленном на первом этаже чемодане была ветошь.