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Жителей 9-этажного дома эвакуировали в Слониме из-за чемодана с ветошью

28.07.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Жители девятиэтажного жилого дома в Слониме были эвакуированы из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Жителей 9-этажного дома эвакуировали в Слониме из-за чемодана с ветошью
© Sputnik/
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Информация о подозрительном чемодане, обмотанном скотчем и находящемся на первом этаже строения, расположенного на улице Доватора, поступила спасателям накануне в 18:45.

"Сотрудниками РОВД совместно с работниками МЧС были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей", – сказали в управлении.

По информации спасателей, прибывшая саперная группа осмотрела место происшествия и не обнаружила взрывоопасных предметов.

В МЧС уточнили, что в оставленном на первом этаже чемодане была ветошь.

 
Теги: Минск
 
 
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На место срочно выбыли спасатели, сотрудники местного РОВД и саперная группа.

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