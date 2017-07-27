|
Жителей 9-этажного дома эвакуировали в Слониме из-за чемодана с ветошью
28.07.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Жители девятиэтажного жилого дома в Слониме были эвакуированы из-за подозрительного предмета в подъезде, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
Информация о подозрительном чемодане, обмотанном скотчем и находящемся на первом этаже строения, расположенного на улице Доватора, поступила спасателям накануне в 18:45.
"Сотрудниками РОВД совместно с работниками МЧС были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей", – сказали в управлении.
По информации спасателей, прибывшая саперная группа осмотрела место происшествия и не обнаружила взрывоопасных предметов.
В МЧС уточнили, что в оставленном на первом этаже чемодане была ветошь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место срочно выбыли спасатели, сотрудники местного РОВД и саперная группа.
|
Архив (ЧП)
Комментарии