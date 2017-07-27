|
Ученик 6-го класса утонул в озере Сморгони
28.07.2017 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Водолазы извлекли из озера в Сморгони тело утонувшего мальчика 2006 года рождения, сообщили Sputnik в пятницу в МЧС Беларуси.
Информация о том, что в озере в городе Сморгонь при купании утонул мальчик, поступила спасателям в 15:30 в минувший четверг.
"На глубине 2,5 метра и на удалении от берега 20 метров работниками ОСВОД утонувший был обнаружен", – сказали в МЧС.
Утонувшим оказался ученик 6-го класса гимназия №4 города Сморгони, уточнили спасатели.
Водолазам для поиска тела ребенка понадобилось менее часа – его нашли в воде уже в 16:09.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менее часа понадобилось водолазам, чтобы обнаружить тело погибшего ребенка.
|
Архив (ЧП)
Комментарии