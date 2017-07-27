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Ученик 6-го класса утонул в озере Сморгони

28.07.2017 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Водолазы извлекли из озера в Сморгони тело утонувшего мальчика 2006 года рождения, сообщили Sputnik в пятницу в МЧС Беларуси.

Ученик 6-го класса утонул в озере Сморгони
© Pixabay
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Информация о том, что в озере в городе Сморгонь при купании утонул мальчик, поступила спасателям в 15:30 в минувший четверг. 

"На глубине 2,5 метра и на удалении от берега 20 метров работниками ОСВОД утонувший был обнаружен", – сказали в МЧС. 

Утонувшим оказался ученик 6-го класса гимназия №4 города Сморгони, уточнили спасатели.

Водолазам для поиска тела ребенка понадобилось менее часа – его нашли в воде уже в 16:09.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Менее часа понадобилось водолазам, чтобы обнаружить тело погибшего ребенка.

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