Ученик 6-го класса утонул в озере Сморгони

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Водолазы извлекли из озера в Сморгони тело утонувшего мальчика 2006 года рождения, сообщили Sputnik в пятницу в МЧС Беларуси.



© Pixabay Подросток утонул в меловом карьере в Гродно

Информация о том, что в озере в городе Сморгонь при купании утонул мальчик, поступила спасателям в 15:30 в минувший четверг.

"На глубине 2,5 метра и на удалении от берега 20 метров работниками ОСВОД утонувший был обнаружен", – сказали в МЧС.

Утонувшим оказался ученик 6-го класса гимназия №4 города Сморгони, уточнили спасатели.

Водолазам для поиска тела ребенка понадобилось менее часа – его нашли в воде уже в 16:09.