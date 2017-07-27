Прогулочный самолет упал в Пицунде: погибли 3 человека

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Три человека погибли в результате крушения прогулочного легкомоторного самолета в Пицунде, сообщил в пятницу Sputnik Абхазия .

Инцидент произошел накануне в 17:22 по минскому времени.

По информации начальника пресс-службы МЧС Абхазии Мизана Ломия, упавший самолет принадлежал российскому авиаклубу.

"Самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо", – сообщил Ломия.

По его словам, уже установлены личности погибших – это 47-летний пилот из Самары, 30-летний житель Московской области и 16-летняя гражданка Украины.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте крушения летательного аппарата.

Установлением причин произошедшего занимаются сотрудники прокуратуры Гагрского района совместно со специалистами транспортного управления Абхазии.