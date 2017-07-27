Мотоциклист на ИЖ с коляской перевернулся в Жлобинском районе

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Мужчина пострадал в результате опрокидывания мотоцикла ИЖ "Планета" в Жлобинском районе – мотоциклист с травмами госпитализирован, сообщили Sputnik в ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.



© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин Ночное столкновение скорой и мотоцикла в Минске: кадры с места ДТП

Авария произошла в среду 26 июля около 17:30 вблизи в деревне Скрепня.

"Водитель, управляя личным мотоциклом ИЖ "Планета 5" при объезде идущего по проезжей части пешехода, выехал на обочину, где не справился с управлением и опрокинулся", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате аварии 31-летний мужчина получил травмы и был помещен в Жлобинскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.