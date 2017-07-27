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Мотоциклист на ИЖ с коляской перевернулся в Жлобинском районе
28.07.2017 09:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Мужчина пострадал в результате опрокидывания мотоцикла ИЖ "Планета" в Жлобинском районе – мотоциклист с травмами госпитализирован, сообщили Sputnik в ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
Авария произошла в среду 26 июля около 17:30 вблизи в деревне Скрепня.
"Водитель, управляя личным мотоциклом ИЖ "Планета 5" при объезде идущего по проезжей части пешехода, выехал на обочину, где не справился с управлением и опрокинулся", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в результате аварии 31-летний мужчина получил травмы и был помещен в Жлобинскую центральную районную больницу.
По предварительным данным, на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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По предварительным данным, на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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