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Фотофакт: в центре Полоцка обнаружены человеческие останки
28.07.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Человеческие останки обнаружены в центре Полоцка, сообщил ресурс "
Множество костей и черепов нашли рабочие, которые проводили земляные работы возле стен Полоцкого музея книгопечатания.
По словам полоцкого краеведа Андрея Буховецкого, в XVIII веке на этом месте находился Богоявленский монастырь, а при нем было кладбище. В настоящее время эта территория является частью Полоцкого историко-культурный музея-заповедника.
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Множество костей и черепов нашли рабочие при проведении земляных работ возле Полоцкого музея книгопечания.
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Архив (ЧП)
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