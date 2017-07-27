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Фотофакт: в центре Полоцка обнаружены человеческие останки

28.07.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Человеческие останки обнаружены в центре Полоцка, сообщил ресурс "Народные новости Витебска". 

Множество костей и черепов нашли рабочие, которые проводили земляные работы возле стен Полоцкого музея книгопечатания. 

По словам полоцкого краеведа Андрея Буховецкого, в XVIII веке на этом месте находился Богоявленский монастырь, а при нем было кладбище. В настоящее время эта территория является частью Полоцкого историко-культурный музея-заповедника.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Множество костей и черепов нашли рабочие при проведении земляных работ возле Полоцкого музея книгопечания.

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