Фотофакт: в центре Полоцка обнаружены человеческие останки

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Человеческие останки обнаружены в центре Полоцка, сообщил ресурс " Народные новости Витебска ".

Множество костей и черепов нашли рабочие, которые проводили земляные работы возле стен Полоцкого музея книгопечатания.

По словам полоцкого краеведа Андрея Буховецкого, в XVIII веке на этом месте находился Богоявленский монастырь, а при нем было кладбище. В настоящее время эта территория является частью Полоцкого историко-культурный музея-заповедника.