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Девушки устроили покатушки на капоте в Турове: одна в реанимации

28.07.2017 09:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Молодая жительница Турова пострадала в результате ДТП – она упала на дорогу во время катания на капоте легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Девушки устроили покатушки на капоте в Турове: одна в реанимации
© Фото: ВКонтакте / Типичный Жлобин
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Инцидент произошел накануне около 01:20 на улице Ленинской районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21063, перевозила на капоте 16-летнюю девушку, которая при повороте не удержалась и упала на проезжую часть", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, в результате девушка получила серьезные травмы и была помещена в реанимационное отделение Житковичской центральной районной больницы.

В ГАИ уточнили, что за рулем машины находилась 17-летняя подруга пострадавшей. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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За рулем машины находилась 17-летняя подруга пострадавшей, сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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