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Девушки устроили покатушки на капоте в Турове: одна в реанимации
28.07.2017 09:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Молодая жительница Турова пострадала в результате ДТП – она упала на дорогу во время катания на капоте легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел накануне около 01:20 на улице Ленинской районного центра.
"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21063, перевозила на капоте 16-летнюю девушку, которая при повороте не удержалась и упала на проезжую часть", – сообщили в ГАИ.
По информации инспекции, в результате девушка получила серьезные травмы и была помещена в реанимационное отделение Житковичской центральной районной больницы.
В ГАИ уточнили, что за рулем машины находилась 17-летняя подруга пострадавшей. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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За рулем машины находилась 17-летняя подруга пострадавшей, сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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