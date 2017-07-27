Девушки устроили покатушки на капоте в Турове: одна в реанимации

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Молодая жительница Турова пострадала в результате ДТП – она упала на дорогу во время катания на капоте легкового автомобиля, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел накануне около 01:20 на улице Ленинской районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21063, перевозила на капоте 16-летнюю девушку, которая при повороте не удержалась и упала на проезжую часть", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, в результате девушка получила серьезные травмы и была помещена в реанимационное отделение Житковичской центральной районной больницы.

В ГАИ уточнили, что за рулем машины находилась 17-летняя подруга пострадавшей. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.