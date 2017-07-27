﻿ Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе

28.07.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Три пенсионерки, старшей из которых около 80 лет, провели 11 часов в лесу в Бобруйском районе, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС Беларуси.

Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе
© Pixabay
Пенсионерка в США пошла в лес развеять прах мужа и пропала на 6 дней
 

Женщины утром отправились за грибами в лесной массив около деревни Вишневка Бобруйского района, а ближе к обеду заблудились. С собой у них был мобильный телефон, по которому вызвали спасателей. На поиски пенсионерок выехали работники РОВД и МЧС.

Пенсионерки услышали звуки сирены машины МЧС, но не могли сориентироваться, куда идти. В итоге в предполагаемом квадрате поисков женщин обнаружили пожарные.

Состояние потерявшихся оценили как удовлетворительное, в госпитализации ни одна из них не нуждалась.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У заблудившихся женщин был с собой мобильный телефон, по которому они вызвали спасателей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Подросток утонул в пруду в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика