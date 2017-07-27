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Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе
28.07.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Три пенсионерки, старшей из которых около 80 лет, провели 11 часов в лесу в Бобруйском районе, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС Беларуси.
Женщины утром отправились за грибами в лесной массив около деревни Вишневка Бобруйского района, а ближе к обеду заблудились. С собой у них был мобильный телефон, по которому вызвали спасателей. На поиски пенсионерок выехали работники РОВД и МЧС.
Пенсионерки услышали звуки сирены машины МЧС, но не могли сориентироваться, куда идти. В итоге в предполагаемом квадрате поисков женщин обнаружили пожарные.
Состояние потерявшихся оценили как удовлетворительное, в госпитализации ни одна из них не нуждалась.
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У заблудившихся женщин был с собой мобильный телефон, по которому они вызвали спасателей.
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