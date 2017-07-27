Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Три пенсионерки, старшей из которых около 80 лет, провели 11 часов в лесу в Бобруйском районе, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС Беларуси.



© Pixabay Пенсионерка в США пошла в лес развеять прах мужа и пропала на 6 дней

Женщины утром отправились за грибами в лесной массив около деревни Вишневка Бобруйского района, а ближе к обеду заблудились. С собой у них был мобильный телефон, по которому вызвали спасателей. На поиски пенсионерок выехали работники РОВД и МЧС.

Пенсионерки услышали звуки сирены машины МЧС, но не могли сориентироваться, куда идти. В итоге в предполагаемом квадрате поисков женщин обнаружили пожарные.

Состояние потерявшихся оценили как удовлетворительное, в госпитализации ни одна из них не нуждалась.