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Машина с тремя детьми перевернулась в Белыничском районе

28.07.2017 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Десятилетний ребенок пострадал в ДТП в Белыничском районе – машина, в которой он ехал, вылетела в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik в пятницу в ОГАИ Белыничского РОВД.

Машина с тремя детьми перевернулась в Белыничском районе
© Sputnik Евгений Самарин
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Авария произошла в среду 26 июля около 20:50 на 2-м километре автодороги "Белыничи – Шепелевичи – Круча".

"Водитель, управляя автомобилем Renault, двигаясь по автодороге, не справилась с управлением автомобиля, съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате аварии травмы получил 10-летний ребенок, который ехал в автомобиле на заднем сиденье в специальном детском удерживающим устройстве. Пострадавший был машиной скорой доставлен Белыничскую центральную районную больницу.

В ГАИ уточнили, что двое других малолетних детей, находившихся в салоне машины, в ДТП не пострадали. 

В настоящее время по факту аварии сотрудники отдела ГАИ Белыничского РОВД проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Двое малолетних детей, находившихся в салоне машины, в ДТП не пострадали, один госпитализирован.

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