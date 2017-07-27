ЧП в Барселоне: машинист не успел затормозить, поезд врезался в платформу

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался носом в оградительную платформу Французского вокзала в Барселоне. По предварительной версии, машинист не успел затормозить.

El maquinista del tren accidentat a l'estació de França, entre els 18 ferits menys greus https://t.co/VUfZbRCxeC pic.twitter.com/ABbKS7n7bS — 324.cat (@324cat) 28 июля 2017 г.

​На место происшествия прибыло 6 машин скорой помощи. Работают следователи.

⚠️ @emergenciescat rebaixa els ferits greus a l'estació de França a 1. N'hi ha 18 de menys greus i 20 de lleus https://t.co/VUfZbRCxeC pic.twitter.com/uM6mJIli4T — 324.cat (@324cat) 28 июля 2017 г.

​По уточненным данным, предоставленным службой по чрезвычайным ситуация Каталонии, пострадали около 40 человек. Один находится в тяжелом состоянии, ранее сообщалось о пяти пассажирах в тяжелом состоянии. Состояние 18 человек оценивается как средней тяжести, в том числе машиниста поезда, остальные получили легкие ранения.

Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) 28 июля 2017 г.

​Власти города приняли решение о переводе линии 11, на которой произошла авария, на чрезвычайный режим работы, пассажирам рекомендовано не пользоваться станцией, где случился инцидент. Вместе с тем, в железнодорожной компании Renfe, сообщили, что железнодорожная станция "Французский вокзал", где утром в пятницу произошло ЧП с пригородным поездом, работает в нормальном режиме.