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ЧП в Барселоне: машинист не успел затормозить, поезд врезался в платформу

28.07.2017 10:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался носом в оградительную платформу Французского вокзала в Барселоне. По предварительной версии, машинист не успел затормозить.

​На место происшествия прибыло 6 машин скорой помощи. Работают следователи.

​По уточненным данным, предоставленным службой по чрезвычайным ситуация Каталонии, пострадали около 40 человек. Один находится в тяжелом состоянии, ранее сообщалось о пяти пассажирах в тяжелом состоянии. Состояние 18 человек оценивается как средней тяжести, в том числе машиниста поезда, остальные получили легкие ранения.

​Власти города приняли решение о переводе линии 11, на которой произошла авария, на чрезвычайный режим работы, пассажирам рекомендовано не пользоваться станцией, где случился инцидент. Вместе с тем, в железнодорожной компании Renfe, сообщили, что железнодорожная станция "Французский вокзал", где утром в пятницу произошло ЧП с пригородным поездом, работает в нормальном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Место происшествия оцеплено, однако вокзал продолжает работать в нормальном режиме.

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