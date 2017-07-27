Раненный милиционером минчанин дал показания в суде

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Обвиняемый в неповиновении сотруднику милиции минчанин Андрей Гаврош рассказал в суде, что ранее привлекался к административной ответственности за шум в квартире, об этом он сообщил во время допроса в суде.

Отвечая на вопрос прокурора, привлекался ли он ранее к административной ответственности, он ответил утвердительно и уточнил, что ему назначили штраф по статье 21.16. "Нарушение правил пользования жилыми помещениями" Кодекса об административных правонарушениях.

Он также рассказал, что ранее были конфликты с соседями по поводу шума в его квартире, когда шел ремонт.

Обвиняемый в свободном рассказе сообщил, что в новогоднюю ночь у него в квартире собралась компания из восьми человек, все употребляли спиртные напитки. По его словам, под утро пришел сосед и попросил убавить звук телевизора, через какое-то время раздался еще звонок в дверь, пришел милиционер, который сказал, что на него поступила жалоба соседей из-за шума. Он также утверждает, что милиционер его ударил и не помнит, чтобы он бил сотрудника милиции. Он рассказал, что между ним и сотрудником милиции завязалась потасовка, во время которой он услышал несколько хлопков.

"Я не помню, как это было. Не помню, как падал. Помню только операционный стол. Видел, что ранен в ногу, про спину я не знал. Мне сказали утром про ранение в спину", — сказал Гаврош.

Он рассказал, что 17 дней лечился в военном госпитале и 18 января был доставлен в СИЗО. По его словам, экспертиза показала, что в новогоднюю ночь у него было в крови 1,88 промилле алкоголя, но он адекватно воспринимал события.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Жена раненного милиционером минчанина плакала в суде

В ходе допроса прокурором обвиняемый сказал, что не помнит, чтобы выражался в отношении сотрудника милиции нецензурной бранью, что не бил его, а только отталкивал. Гособвинитель также спросила, почему его показания о событиях той новогодней ночи кардинально отличаются от того, что говорил в суде сотрудник милиции Руслан Соловьев. На этот вопрос он не ответил, хотя сказал, что у сотрудника милиции не было оснований его оговаривать.

Прокурор также попросила выказать свое отношение к заявленному ходатайству потерпевшего милиционера о выплате ущерба за порванную форменную одежду в размере 87 рублей.



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"Я не признаю вины, но готов заплатить", — сказал он.

Допрос обвиняемого Гавроша длился менее часа, больше всего вопросов задавала государственный обвинитель. Сотрудника милиции, который ранил Гавроша и проходит по делу как потерпевший, допрашивали более 5 часов.

Резонансное дело о милицейской стрельбе в новогоднюю ночь второй день рассматривается в суде Московского района Минска. Фигурантом дела является минчанин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Служебная проверка МВД установила, что в действиях милиционера, применившего огнестрельное оружие в отношении нетрезвого минчанина, не было нарушений.