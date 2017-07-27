В Гродно неизвестные обстреляли троллейбус с людьми, предположительно, из пневматики

В соцсетях жители Гродно сообщают о ночном инциденте с троллейбусом. Судя снимкам очевидцев, неизвестные обстреляли транспорт из пневматики. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.



Сотрудники милиции осматривают поврежденный троллейбус. Фотографии взяты со страницы: vk.com/newgrodno

28 июля примерно в 00.15 пассажиры троллейбуса на маршруте № 9 в Гродно услышали хлопки в задней части салона. Все стекла там покрылись трещинами, приводит слова очевидца паблик «Новый Гродно».

Люди говорят, что в тот момент рядом на большой скорости проехал автомобиль. На стекле остались небольшие отверстия. Предполагают, что кто-то обстрелял троллейбус из пневматики. Никто из восьми пассажиров не пострадал.





Водитель транспорта оценил повреждения и пришел к выводу, что окна разбили не камнем. Он вызвал на место сотрудников милиции. Уже правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.



