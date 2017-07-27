ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно неизвестные обстреляли троллейбус с людьми, предположительно, из пневматики

28.07.2017 11:16 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В соцсетях жители Гродно сообщают о ночном инциденте с троллейбусом. Судя снимкам очевидцев, неизвестные обстреляли транспорт из пневматики. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.


Сотрудники милиции осматривают поврежденный троллейбус. Фотографии взяты со страницы: vk.com/newgrodno

28 июля примерно в 00.15 пассажиры троллейбуса на маршруте № 9 в Гродно услышали хлопки в задней части салона. Все стекла там покрылись трещинами, приводит слова очевидца паблик «Новый Гродно».

Люди говорят, что в тот момент рядом на большой скорости проехал автомобиль. На стекле остались небольшие отверстия. Предполагают, что кто-то обстрелял троллейбус из пневматики. Никто из восьми пассажиров не пострадал.


Водитель транспорта оценил повреждения и пришел к выводу, что окна разбили не камнем. Он вызвал на место сотрудников милиции. Уже правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы говорят, что в тот момент рядом на большой скорости проехала машина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Машина с тремя детьми перевернулась в Белыничском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика