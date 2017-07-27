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Утонувший в Сморгони 11-летний мальчик плавал на куске пенопласта

28.07.2017 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Мальчик утонул в озере в Сморгони после того, как перевернулся кусок пенопласта, на котором он плавал, сообщил в пятницу председатель Гродненской областной организации ОСВОД Сергея Виноградова.

Утонувший в Сморгони 11-летний мальчик плавал на куске пенопласта
© Pixabay
Ученик 6-го класса утонул в озере Сморгони

11-летний ребенок утонул в четверг днем во время купания в озере, купание на котором запрещено. Работники ОСВОДа нашли тело мальчика на глубине 2,5 метра в 20 метрах от берега. 

"Мальчик плавал по водоему на куске пенопласта. В какой-то момент неустойчивая конструкция перевернулась, и ребенок ушел на дно", – цитирует издание "СБ. Беларусь Сегодня" слова Виноградова.

По информации представителя ОСВОД, друзья мальчика видели, как он размахивал руками, но решили, что ребенок просто балуется в воде. Через несколько минут мальчик пропал из поля зрения, и ребята обратились к проходящей мимо водоема женщине за помощью.

Виноградов особо подчеркнул, что трагедии удалось бы избежать, если бы рядом были взрослые – дети находились у водоема без присмотра. 

Это уже вторая подобная трагедия в Гродненской области в этом месяце. Полторы недели назад подросток утонул в меловом карьере "Зеленка" возле Комбината строительных материалов в Гродно.

Представители правоохранительных органов ежегодно напоминают родителям о необходимости объяснять своим детям правила поведения на воде, а также просят взрослых не отпускать детей купаться одних.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Когда неустойчивая конструкция перевернулась и ребенок, пытаясь выбраться начал размахивать руками, его друзья на берегу подумали, что он балуется.

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