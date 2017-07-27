Дело Транспортной инспекции: 110 эпизодов и взятки на $40 тыс

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил предварительное следствие по делу о взятках в Транспортной инспекции Минтранса, сообщили Sputnik в пресс-службе СК.



© Sputnik / Виктор Толочко Взятки в Беларусбанке: за 7 лет 700 тысяч долларов на двоих

Под следствием находятся начальник управления весогабаритного контроля Транспортной инспекции и начальник отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области того же учреждения.

"По данным следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 годы неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок", — рассказали в СК.

Там уточнили, что вознаграждение чиновники получали за непроведение весогабаритного контроля и проверки сопроводительных документов транспортных средств. Начальник отдела учреждения также обвиняется в совершении иных должностных преступлений.

"Общая сумма установленных следствием взяток составляет более 81 тысячи белорусских рублей (более 40 тысяч долларов — Sputnik). Уголовное дело представляло определенную сложность в расследовании в связи с большим объемом требуемых процессуальных действий, необходимостью тщательного документирования противоправной деятельности обвиняемых, значительной аналитической работы", — рассказали в СК.

По данным следователей, по делу установлено более 110 эпизодов преступной деятельности, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 30 проверок показаний на месте.

Генеральной прокуратурой Беларуси данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, ГУРПСОПиК Следственного комитета продолжает расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности в отношении иных сотрудников Транспортной инспекции.