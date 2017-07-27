ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело Транспортной инспекции: 110 эпизодов и взятки на $40 тыс

28.07.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил предварительное следствие по делу о взятках в Транспортной инспекции Минтранса, сообщили Sputnik в пресс-службе СК.

Дело Транспортной инспекции: 110 эпизодов и взятки на тыс
© Sputnik / Виктор Толочко
Взятки в Беларусбанке: за 7 лет 700 тысяч долларов на двоих

Под следствием находятся начальник управления весогабаритного контроля Транспортной инспекции и начальник отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области того же учреждения.

"По данным следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 годы неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок", — рассказали в СК.

Там уточнили, что вознаграждение чиновники получали за непроведение весогабаритного контроля и проверки сопроводительных документов транспортных средств. Начальник отдела учреждения также обвиняется в совершении иных должностных преступлений.

"Общая сумма установленных следствием взяток составляет более 81 тысячи белорусских рублей (более 40 тысяч долларов — Sputnik). Уголовное дело представляло определенную сложность в расследовании в связи с большим объемом требуемых процессуальных действий, необходимостью тщательного документирования противоправной деятельности обвиняемых, значительной аналитической работы", — рассказали в СК.

По данным следователей, по делу установлено более 110 эпизодов преступной деятельности, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 30 проверок показаний на месте.

Генеральной прокуратурой Беларуси данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, ГУРПСОПиК Следственного комитета продолжает расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности в отношении иных сотрудников Транспортной инспекции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование по громкому делу в отношении руководителей Транспортной инспекции Минтранса по Минску и области завершено, дело направлено в суд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика