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Дело Транспортной инспекции: 110 эпизодов и взятки на $40 тыс
28.07.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил предварительное следствие по делу о взятках в Транспортной инспекции Минтранса, сообщили Sputnik в пресс-службе СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Под следствием находятся начальник управления весогабаритного контроля Транспортной инспекции и начальник отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области того же учреждения.
"По данным следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 годы неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок", — рассказали в СК.
Там уточнили, что вознаграждение чиновники получали за непроведение весогабаритного контроля и проверки сопроводительных документов транспортных средств. Начальник отдела учреждения также обвиняется в совершении иных должностных преступлений.
"Общая сумма установленных следствием взяток составляет более 81 тысячи белорусских рублей (более 40 тысяч долларов — Sputnik). Уголовное дело представляло определенную сложность в расследовании в связи с большим объемом требуемых процессуальных действий, необходимостью тщательного документирования противоправной деятельности обвиняемых, значительной аналитической работы", — рассказали в СК.
По данным следователей, по делу установлено более 110 эпизодов преступной деятельности, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 30 проверок показаний на месте.
Генеральной прокуратурой Беларуси данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, ГУРПСОПиК Следственного комитета продолжает расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности в отношении иных сотрудников Транспортной инспекции.
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Расследование по громкому делу в отношении руководителей Транспортной инспекции Минтранса по Минску и области завершено, дело направлено в суд.
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